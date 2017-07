Motociclistas terão ação de segurança viária no Dia do Motociclista

Uma nova edição do Motociclista na Via, ação de segurança viária realizada pela AB Colinas em parceria com a Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e com a Polícia Militar Rodoviária, acontecerá nessa quinta-feira, dia 27, entre 15h e 17h, na base da Polícia Militar Rodoviária do km 61 da Rodovia Santos Dumont (SP-075). A atividade celebra o Dia do Motociclista, comemorado na mesma data.

Na atividade, cujo objetivo é alertar e orientar os motociclistas sobre os cuidados e atitudes seguras quando estão na direção de uma motocicleta, equipes da concessionária realizarão a colagem de refletivos nos capacetes, instalação de antenas corta linha e entrega de panfletos educativos com orientações de segurança.

O aumento da frota de motocicletas que circulam pela região de Campinas e Indaiatuba é notório. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em 10 anos, a frota de motocicletas teve um aumento de 161%, passando de 122 mil para 318 mil. Da quantidade de motocicletas que circulam por toda a extensão da SP-075, o trecho de Indaiatuba recebe a maior concentração delas, com 71% do total. Estes dados, somados à característica de trânsito do trecho de Indaiatuba e Campinas, que é basicamente urbano, contribuem para que as motocicletas estejam entre os veículos mais envolvidos em acidentes na SP-075.

Sobre a AB Colinas e o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A AB Colinas está entre as 20 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, que recuperam e conservam cerca de cinco mil quilômetros da malha viária paulista. A concessionária é responsável por 307 quilômetros de rodovias desde março de 2000.

Sobre a AB Concessões

A concessionária AB Colinas pertence à AB Concessões, que tem como controlador um dos maiores Grupos em concessões rodoviárias do mundo – o Grupo Italiano Atlantia. A AB Concessões, figura entre as principais companhias de concessão de rodovias do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol (100%), AB Colinas (100%) e Rodovias do Tietê (50%) e, no Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais (100%). (Fonte press)