Coral apresenta temas da Broadway no Casarão da Cultura nesse sábado

O coral lírico “O Mensageiro” é atração desse sábado (29) no Casarão da Cultura de Rio Claro. A apresentação gratuita terá início às 20 horas.

A programação da noite terá como destaques canções da Broadway eternizadas em peças como O Rei Leão, Evita, Mamma Mia, O Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, High School Musical, Mudança de Hábito, Cats e outras.

As canções serão executadas por solistas e coral. O público poderá conferir nuances vocais de timbres agudos e graves e também belos arranjos. O espetáculo tem regência e coordenação do maestro Daniel Pedroso.

O Casarão da Cultura de Rio Claro fica na Avenida 3, esquina com Rua 7, na Praça da Liberdade, Centro.