Público lota Sobradão durante Feira do Produtor Rural de RC

As expectativas se confirmaram e a edição 2017 da Festa do Produtor Rural de Rio Claro foi sucesso de público. Além receber cerca de 10 mil pessoas entre o sábado e domingo (23), o evento foi um eficiente espaço de aproximação entre os produtores rurais e representantes das marcas de equipamentos, veículos e outros itens importantes no cotidiano agrícola da região.

“Durante e feira foram realizadas vendas de veículos e trator, mas o essencial foi facilitar a dinâmica entre oferta e demanda colocando em contato direto produtores e empresas do agronegócio”, comenta o secretário de municipal Agricultura, Abastecimento e Silvicultura, Emílio Cerri.

Realizada no Sobradão Eventos, a festa também foi alternativa de programação para o fim de semana a milhares de famílias, que puderam jantar no sábado e almoçar e jantar no domingo no restaurante montado para a feira. Programação musical ao vivo e comercialização de produtos diretamente da roça foram outros destaques do evento.

“O sucesso da edição deste ano da feira reflete a atenção que a prefeitura passou a dedicar a partir deste ano ao setor rural”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “Nestes primeiros sete meses reativamos a patrulha rural e ampliamos o alcance de rádio da Guarda Civil naquela área, intensificamos a manutenção das estradas rurais e, a partir de parceria com o governo do estado, implantamos a primeira estação meteorológica da área rural no município”, enumera Juninho.

Os vereadores Julio Lopes e Geraldo Voluntário, e a deputada federal Renata Abreu, também foram conferir a Feira do Produtor Rural, que reuniu mais de 50 expositores das áreas de veículos, tratores, financiamento, implementos agrícolas, itens da agricultura familiar e cervejaria artesanal, entre outras.