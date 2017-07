Primeiro Encontro dos amantes da MPB

No sábado (22), aconteceu no Grêmio da Bela Vista, o primeiro encontro oficial dos amantes da música popular brasileira, realizado pelo Clube da MPB

O evento reuniu o que tem de melhor em banda da MPB de Rio Claro, levando os amantes da música popular brasileira de volta ao passado. O evento teve a participação de Niltao Lopes e Luiz Rattin, Banda Rock 80, Corta Jaca Duo e Banda Levada Nossa e Rumba Latina.

Segundo os coordenadores do Clube MPB, Rattin e Niltão, este foi o primeiro de muitos que com certeza estará acontecendo para os associados.

“Este é sonho de muitos anos que temos, e só agora conseguimos realizar, ou seja formar um Clube da MPB, e já estamos com mais de 300 associados, e cada dia está chegando mais” – conta Rattin, que falou ainda: “Espero que quem foi, tenha curtido os músicos, o atendimento e as porções! Nosso Clube da MPB só está começando e teremos um evento grande por mês, nas dependências do Grêmio da Bela Vista” – frisa.

O próximo evento já está marcado para agosto, com data ainda a ser confirmada e promete novidades em bandas, e no cardápio, onde porções e coquetéis levam nomes de casas noturna famosas de Rio Claro, como Jou jou Balangandans, PHD, Bar da Debora, Bar do Dju, entre outras bem sugestivas que mexeram com a memória das pessoas que se fizeram presentes no evento desse último sábado. Jr Izzi e sua equipe ficou na gastronomia.

Como se filiar ao Clube MPB

O cadastramento ainda está sendo feito para pessoas interessadas em fazer parte do Clube da MPB. A carteirinha para os associados não tem custo algum e para se cadastrar é só mandar o nome completo e data de aniversário no whatspp do Clube da MPB 19- 9.9282-7484. Com a carteirinha o associado terá desconto em eventos que serão realizados em Rio Claro e também em cidades da região.