Inscrições para o Fies estão abertas desde terça-feira: veja as regras que valem para este semestre

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriram nessa terça-feira (25), pela manhã: são 75 mil vagas ofertadas em cursos superiores em instituições particulares de ensino. As inscrições devem ser feitas no site do programa.

Com novas regras anunciadas para 2018, este é o último semestre do programa em que vale o regulamento antigo. Poderão se candidatar estudantes cuja renda familiar mensal bruta per capita não ultrapasse três salários mínimos. Além disso, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e ter feito ao menos 450 pontos na prova, com nota acima de zero na redação.

O benefício não será concedido a candidatos inadimplentes com o Fies ou com o Programa de Crédito Educativo. Também não podem participar do programa estudantes que já contam com o financiamento para outro curso.

Veja o cronograma do Fies do segundo semestre:

* Início das inscrições: terça-feira (25)

* Fim das inscrições: sexta-feira (28)

* Resultado: 31 de julho

Novas regras a partir de 2018

No início do mês, o Ministério da Educação (MEC) anunciou novas regras para o programa, que passará a ter três modalidades, variando de acordo com o perfil do candidato, além de ter condições de juros diferenciadas.