Coluna Edmar Ferreira

Uma boa notícia. Bandeiras, instrumentos musicais e faixas poderão ser vistos novamente nos estádios paulistas. Uma reunião na Secretaria da Segurança Pública flexibilizou as limitações impostas às torcidas organizadas e permitiu o retorno dos adereços nas partidas. Membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Federação Paulista de Futebol e dos quatro principais clubes de São Paulo participaram do encontro.

Cruzeiro e Palmeiras. Esse é o principal jogo desta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Vale uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida deu empate por 3 a 3, no Allianz Parque. Ou seja, Verdão terá que vencer. O time mineiro tem grandes chances de avançar, mas os comandados de Cuca estão bastante focados.

Como poupou todos os titulares na vitória sobre o Sport por 2 a 0, domingo na Arena Pernambuco, Palmeiras joga completo no Mineirão: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Yerry Mina e Egídio; Thiago Santos (Felipe Mello), Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Borja e Dudu. Ontem o Palmeiras emprestou o zagueiro Nathan ao Servette, da Suíça, por uma temporada. O jogador estava no banco de reservas da Chapecoense.

Santos e Flamengo, às 21h45, na Vila Belmiro é outro pega interessante pelas quartas de final da Copa do Brasil. Peixe perdeu o jogo de ida por 2 a 0, no Ninho do Urubu, e terá que devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis ou bater o Mengão por 3 a 0. Se o time carioca marcar um gol, time de Levir Culpi seria obrigado a fazer quatro. Acho improvável a classificação santista.

Kayke está fora da partida contra o Flamengo. O atacante tem um edema na coxa esquerda e foi vetado pelo Departamento Médico. O camisa 9 sentiu dores na partida contra o Bahia, domingo no Pacaembu. O técnico Levir Culpi deve utilizar Ricardo Oliveira, que está aprimorando a forma física após entorse no tornozelo esquerdo e pneumonia.

Mais cedo, às 19h30, tem Botafogo e Atlético/MG no Rio de Janeiro. Com um gol de Cazares, o Galo venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Independência. É a mesma situação do Flamengo, ou seja, se o time mineiro marcar um gol, forçará o carioca a fazer três para se classificar. Acho que dá Galo! Amanhã tem Atlético/PR e Grêmio. No jogo de ida o time gaúcho atropelou por 4 a 0.

Fique de olho no apito, já diz a tradicional vinheta do rádio. Pela Copa do Brasil: Santos x Flamengo (Leandro Pedro Vuaden/RS), Botafogo x Atlético/MG (Sandro Meira Ricci/SC), Cruzeiro x Palmeiras (Wilton Sampaio/GO) e Atlético/PR x Grêmio (Raphael Claus/SP).

Corinthians deve usar um time alternativo hoje, às 21h45, contra o Patriotas, no Itaquerão, no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Técnico Fábio Carille não contará com Pablo e Jadson lesionados. Alguns titulares deverão ser poupados como Fagner, Gabriel, Romero e Jô. Jogadores como Léo Príncipe, Camacho, Paulo Roberto, Clayton, Kazim e até Pedrinho devem atuar. No jogo de ida deu empate por 1 a 1 na Colômbia.

Corinthians anunciou uma mudança na lista dos inscritos para a sequência da Copa Sul-Americana. O meia Danilo entrou no lugar do atacante Léo Jabá, que foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia. Danilo passou por cirurgia em agosto do ano passado, após sofrer uma fratura na perna direita durante um treinamento. O veterano está em fase de recuperação.

Hernanes foi apresentado oficialmente pela diretoria do São Paulo ontem no CT da Barra Funda. No dia anterior, o novo reforço foi ovacionado pela torcida que compareceu em excelente número no Morumbi para acompanhar o empate com o Grêmio por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Hernanes, que volta ao Tricolor após sete anos (fez 223 jogos e marcou 38 gols), recebeu a camisa 15 das mãos do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Ele garante que está bem condicionado fisicamente e pronto até mesmo para o jogo contra o Botafogo, sábado no Rio de Janeiro. O novo reforço confidenciou que não tinha planos para retornar ao Brasil tão já, mas que mudou de ideia em janeiro.

Volante Thiago Maia assinou um contrato de cinco anos com o Lille. O jogador foi negociado por 14 milhões de euros (R$ 51 milhões). O Santos ficará com 60% do valor, ou seja, R$ 31 milhões. O volante terá 30% e os outros 10% ficarão para empresários. O lateral-esquerdo Caju também foi negociado com o Lille, mas ainda não foi anunciado oficialmente.

Uma notícia triste ontem no Flamengo. O presidente Eduardo Bandeira de Mello, o médico Márcio Tannure e o diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano comunicaram que o meia Ederson, de 31 anos, descobriu um tumor no testículo. Desta forma, precisará passar por uma cirurgia e ficará afastado por tempo indeterminado dos gramados. Força Ederson!

Ex-goleiro Marcos, de 43 anos, deixou a UTI do Hospital do Coração, em São Paulo e está em um quarto para seguir sua recuperação. Ídolo do Palmeiras, São Marcos passou por uma cirurgia cardíaca na última quinta-feira. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, seu quadro é estável. Marcos chegou a publicar um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs, em especial os palmeirenses.

O time Sub-19 do São Paulo goleou o Erdos Mongólia por 29 a 0, em partida válida pela Future Cup, torneio disputado na China. O Tricolor foi indicado pela CBF e pela FPF por ser o atual campeão da Taça Belo Horizonte e do Campeonato Paulista Sub-17. Foi a segunda goleada impressionante dos são-paulinos no torneio. Na estreia o placar foi de 30 a 0 em cima do Baotou FC.

Os gols são-paulinos contra o Erdos Mongolia foram marcados por Toró (8), Ricardo (4), Fabinho (4), Marquinhos (3), Tuta (2), Rafael (2), Sara (2), Danilo (2), Diego (1) e Wellington (1). A próxima partida será contra a Seleção da Coreia do Norte na quinta-feira, às 10h30, horário local. O São Paulo ainda enfrentará o Machinery Group no dia 28, às 15h, fechando a primeira fase do Grupo B.

Com o objetivo de reagir na Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional/RS apresentou esta semana o meia Camilo, ex-Botafogo e o centroavante Leandro Damião, que estava no Flamengo. Damião é ídolo da torcida colorada. Mesmo passando apuros, o time gaúcho voltará para a elite. O elenco é muito bom, só está faltando acertar.

Curiosidade do dia: Foi a partir da Copa de 1990 que todas as seleções começaram a usar uma bermuda térmica debaixo dos calções.