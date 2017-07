Banco de Sangue de Rio Claro solicita doações

Unidades de Saúde de toda microrregião do município recebem as bolsas de sangue estocadas. O local recebe doações toda segunda, quarta e sexta-feira, das 7h às 11 horas. Por dia, conseguem atender no máximo 30 pessoas.

Quem pode doar

Pessoa entre 18 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) e não ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior. É preciso apresentar documento original com foto. O Banco de Sangue fica anexo à Santa Casa, na Avenida 15 com a Rua 2, no Centro.

Impedimentos temporários

* Gripe: aguardar 7 dias

* Gravidez

* 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana

* Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses)

* Ingestão de bebida alcoólica nas 4 horas que antecedem a doação

* Tatuagem nos últimos 12 meses

* Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis como não usar preservativo com parceiros ocasionais ou desconhecidos: aguardar 12 meses

Respeitar os intervalos para doação

* Homens 60 dias: até 4 doações por ano

* Mulheres 90 dias: até 3 doações por ano

Exames realizados seletivos na doação

* HIV

* Hepatite B

* Hepatite C

* Doença de Chagas

* Sífilis

* HTLV (vírus que provoca leucemia e problemas neurológicos)