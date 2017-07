Atende Fácil disponibiliza assentos preferenciais para idosos e deficientes

O Atende Fácil de Rio Claro agora conta com assentos reservados para atendimento preferencial e prioritário. Quinze cadeiras localizadas na primeira fila receberam etiquetas de identificação com símbolos informando aos usuários que os bancos são destinados a mulheres grávidas, lactantes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas com crianças de colo. “Os assentos preferenciais oferecem mais conforto a esse público, além de cumprirem exigência legal”, explica o secretário municipal de Economia e Finanças, Gilmar Dietrich.

Além dos assentos preferenciais, o Atende Fácil também criou a senha superpreferencial destinada a pessoas com mais de 80 anos. Esses usuários são atendidos de imediato assim que chegam à unidade e recebem a senha. Já as pessoas com senhas preferenciais, para quem tem mais de 60 anos, são atendidas por ordem de chegada. “A cada oito minutos um usuário de senha preferencial é atendido, independente do seu horário de chegada”, informa Jeferson Araújo, diretor do Atende Fácil.

O Atende Fácil é a porta de entrada para solicitação de serviços municipais e reivindicações à prefeitura, como recursos de multas, plantio de árvores, cartão de transporte etc. As solicitações são registradas e encaminhadas ao órgão afim. O retorno do solicitante é feito no Atende Fácil, que comunica a decisão ao solicitante. Serviços como parcelamento de impostos atrasados também são feitos no Atende Fácil.

Neste momento a unidade registra grande fluxo de pessoas por causa do refinanciamento fiscal (Refis) que está em andamento. A média diária de atendimentos gira em torno de 400 a 500 pessoas, com maior concentração de público na última semana do mês, quando muda o percentual de desconto do programa de parcelamento, que termina no mês que vem. “Nos primeiros 20 dias do mês, o movimento fica abaixo dessa média e o tempo de espera por atendimento é menor. Por isso é mais vantajoso para o usuário procurar a unidade nesse período”, observa Araújo.

O Refis será encerrado no dia 31 de agosto. Até 31 de julho os descontos vão de 25% a 95%. De 1º a 31 de agosto os descontos vão variar de 20% a 90%. O parcelamento pode ser feito em até dez anos com valor mínimo de R$ 30,00 para pessoas físicas e R$ 100,00 para jurídicas. O Atende Fácil fica na Avenida 2, 130, entre as ruas 2 e 3, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30.