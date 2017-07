Rio Claro pleiteia emenda parlamentar para ampliar apoio a pequenos apicultores

A prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, vem trabalhando para ampliar o apoio aos pequenos apicultores. A pasta prepara uma sala para que os associados da Apirc (Associação dos Pequenos Apicultores de Rio Claro e Região) possam fazer envasamento de mel em sachê e comercializar o produto com o selo SIM (Serviço de Inspeção Municipal), que atesta a qualidade do material.

Para comprar os equipamentos necessários, a secretaria pediu ajuda à deputada federal Renata Abreu (Podemos) que esteve em Rio Claro no sábado (22) para participar da Festa do Produtor Rural realizada no Sobradão, a convite do secretário municipal de Agricultura, Emilio Cerri. “Precisamos de recursos para viabilizar a Casa do Mel, por isso solicitamos o apoio da deputada para indicação de emenda parlamentar”, informa Cerri.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, encontrou-se com a deputada na abertura da Festa do Produtor e reiterou pedido de apoio a Rio Claro. “Estamos prontos a receber todos que possam contribuir com a cidade”, disse.

A deputada manifestou satisfação em ter participado do evento, onde percorreu as barracas e conversou com expositores. “Tive o imenso prazer de participar da Festa do Produtor Rural de Rio Claro e conhecer os produtores rurais da cidade ao lado de amigos”, comentou Renata. De acordo com ela, é importante dar condições para que a agricultura familiar e as cooperativas possam produzir cada vez mais alimentos para o país, além de gerar empregos e renda.