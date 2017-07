Pós-graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar

O Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional (PPGTO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está recebendo de (24/7) até 11 de setembro, as inscrições na seleção 2018 para os cursos de mestrado e doutorado.

O PPGTO é o primeiro programa de pós-graduação na área de Terapia Ocupacional do Brasil. Sua área de concentração é “Processos de Intervenção em Terapia Ocupacional”, visando às temáticas concernentes ao seu campo teórico e metodológico, enfocando os aspectos do desenvolvimento humano, em contextos normais e de alterações, e da inserção social de diferentes grupos populacionais. As linhas de pesquisa são “Promoção do desenvolvimento humano nos contextos da vida diária” e “Redes sociais e vulnerabilidade”.

O processo seletivo para o curso de mestrado constará de três etapas: prova de habilidades em comunicação escrita e prova de Língua Inglesa instrumental; avaliação do projeto de pesquisa; e defesa oral pública do projeto de pesquisa. Na seleção para o doutorado, as etapas são avaliação e defesa oral pública do projeto de pesquisa.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 24 de julho e 11 de setembro, conforme as instruções presentes nos editais do mestrado e doutorado, disponíveis no site do Programa (www.ppgto.ufscar.br). O pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito entre 24 de julho e 7 de agosto, também conforme as orientações dos editais.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail ppgto@ufscar.br ou pelo telefone (16) 3351-9787.