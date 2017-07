Número de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti cai em Rio Claro

Índice de Breteau diminuiu de 1,7, no início do ano, para 0,3 em julho

O número de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti caiu no primeiro semestre deste ano, em Rio Claro (SP). O levantamento foi realizado em residências da cidade pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses. Para manter o bom resultado, a população deve continuar o combate à proliferação do mosquito.

Este ano, o município registrou 10 casos de dengue e seis de chikungunya. Já no mesmo período do ano passado foram 72 casos de dengue e dois de chikungunya.

Índice de Breteau

Durante três semanas os agentes recolheram amostragem em 2,5 mil casas. O levantamento indicou que o índice de Breteau, capaz de indicar se a cidade corre algum risco de epidemia de doenças relacionadas ao mosquito, melhorou. Caiu de 1,7, no início do ano, para 0,3 em julho, segundo a chefe do Controle de Endemias, Maria Júlia Guarnieri Batista.

Mas, o levantamento também apontou que nos quatro setores da cidade onde a verificação foi feita, foram encontradas larvas do Aedes aegypti. “Apesar do índice ser satisfatório precisamos mantê-lo. Ainda há muitas pessoas que possuem plantas com água, baldes, embalagens e, até mesmo que armazenam água inadequadamente. Por isso, cada um tem que fazer seu papel de contribuir para eliminar os criadouros”, ressaltou Maria.

Terrenos

O levantamento foi realizado apenas em residências, porém terrenos baldios também são potenciais criadouros do mosquito da dengue. Por isso, o índice de infestação pode ser ainda maior.

“O trabalho de visitação continua sendo feito pela zoonose a cada 15 dias nas casas da população. Mas muitas pessoas tem descartado de forma errada lixo em terrenos baldios, o que também contribui para a doença”, disse a chefe do Controle de Endemias.

Na Avenida 6, no Jardim Guanabara, por exemplo, o lixo despejado em um terreno é tanto, que já invadiu a rua. No local são deixados entulho de obra, garrafas plásticas, pneu e até objetos como vaso sanitário e monitor de computador. “Vem gente com carroça, van, caminhão, da cidade inteira despejar lixo no terreno”, falou o presidente da associação de bairro, Edson Alexandre Locatelli.

Para Locatelli a conscientização é uma questão de saúde e só assim o índice poderá continuar baixo. “O lixo está gerando muito rato, o que causa doença, assim como água parada, que gera dengue. A qualquer momento podemos ter uma epidemia no bairro. É um absurdo. A população necessita se conscientizar”, alertou. (fonte EPTV)