Itaú Unibanco abre inscrições para seu programa trainee

Teve início ontem, (24/07), profissionais dos cursos de Exatas e Humanas de todo o Brasil, graduados de dezembro de 2015 ou com previsão de conclusão de curso para até dezembro de 2018, poderão se inscrever no processo seletivo do Programa Trainee Itaú Unibanco. Os candidatos selecionados começarão as atividades em janeiro de 2018, na sede do banco, em São Paulo.

“Buscamos profissionais empreendedores, inovadores e que tenham grande capacidade de aprendizado e trabalho colaborativo”, afirma Marcelo Orticelli, diretor de Pessoas do Itaú Unibanco. “A formação e a qualificação do candidato evidentemente são importantes para nós, mas a habilidade de liderança, seja de pessoas ou de projetos, será bastante considerada na escolha dos futuros trainees”, detalha o executivo.

A proposta do Programa de Trainee é bastante atrativa. “Os selecionados passarão por treinamentos técnicos e comportamentais, mentoring e eventos de networking com os principais executivos do banco, um grande diferencial do nosso programa”, finaliza Orticelli. Os candidatos selecionados poderão, ainda, atuar em projetos específicos das áreas que serão alocados no início do programa ou em formato de job rotation, adquirindo uma visão holística das diversas áreas.

Ao final do período de doze meses, tempo de duração do programa, os trainees que se destacarem serão convidados para o Programa de Carreira Acelerada alinhado às perspectivas possíveis em cada negócio, contando com treinamentos adicionais e sessões de coaching.

Processo seletivo

O processo seletivo será todo digital, com exceção da última fase, de entrevistas com executivos e gestores. Entre as etapas estão previstos testes online, desafio online e business case individual com gestores via Skype. Essas serão totalmente online, o que torna o processo mais ágil e descomplicado. Como etapa final, haverá uma entrevista presencial com executivos do banco.

Os candidatos interessados poderão se inscrever no processo seletivo até 04 de setembro pelo site https://www.itau.com.br/carreira/programas/trainee/

Pré-requisitos:

Graduação entre dezembro/2015 a dezembro/2018

Formação em cursos de humanas ou exatas, em cursos de bacharelado (mínimo de 4 anos)

Inglês avançado

Disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia em São Paulo a partir de janeiro/2018

Período de Inscrição: de 24 de julho a 04 de setembro de 2017

Remuneração e benefícios:

• Remuneração alinhada às práticas de mercado;

• Participação nos lucros e resultados;

• Vale Refeição;

• Vale Alimentação;

• Assistência Médica e odontológica;

• Plano de previdência privada;

• Seguro de Vida;

• Parceria com diversos estabelecimentos comercias de bens e consumo;

• 30 dias de hospedagem em Hotel para candidatos aprovados residentes a mais de 130 km de São Paulo – SP