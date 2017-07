Daae reforma agência de atendimento para melhor atender a população

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) está implementando melhorias para melhor atender a população. Na semana passada, foi finalizada reforma na agência de atendimento localizada na sede da autarquia na Avenida 8-A, 360, no bairro Cidade Nova. “O Daae é um serviço público tradicional da cidade e dos mais importantes e, assim como as demais repartições públicas, deve oferecer um bom atendimento às pessoas que o procuram”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que esteve no local para conferir as mudanças realizadas pela nova administração, sob o comando do engenheiro Francesco Rotolo. “Fizemos as melhorias para que os cidadãos que nos procuram se sintam acolhidos”, destaca Francesco.

Além de melhorias na estrutura, também foram feitas mudanças no atendimento presencial com o intuito de buscar soluções definitivas para os problemas apresentados pelos clientes do Daae. “Nota-se uma melhora considerável no visual, mas principalmente no relacionamento com as pessoas”, afirma o munícipe João Alves.

O trabalho realizado pela administração da autarquia também agrada os funcionários. “A nova gestão está realmente preocupada com as pessoas. Saber ouvir, informar com precisão e entender as necessidades dos clientes são fatores de sucesso para nós”, comenta Wendy Ribeiro, funcionária do Daae desde 2008.

Além da sede do Daae, o sistema de tratamento e fornecimento de água também está recebendo melhorias, com a elaboração de planejamento que visa melhorar os serviços realizados pela autarquia, como programas de eficiência operacional, eficientização energética, reorganização da força de trabalho, renegociação de contratos e estudos financeiros, entre outros.