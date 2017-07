Barracão de recicláveis pega fogo em Rio Claro

O fato aconteceu no domingo (23) por volta das 12h, no barracão onde anteriormente era ocupado pela Gada na avenida 8 com rua 1-B e estava sendo ocupado provisoriamente pelos catadores de recicláveis da Associação de Catadores Novo Tempo. O ocorrido ainda será apurado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da vice presidente da associação, Luci Bonatti, no local foi queimado tudo desde os recicláveis até cestas básicas que as 24 famílias que trabalham na associação iriam receber esta semana, juntamente com os salários que agora deixará de receber.

“A Associação está contando com a colaboração da população para poder fazer o pagamento das famílias que deixaram o aterro sanitário para vir para cá e estava tudo dando muito certo. Faz três meses que associação vem funcionando, embora tenha sido fundada em outubro de 2016. No primeiro mês cada família recebeu R$300,00, já no segundo R$560 e este mês estava previsto cerca de R$800,00, mais a cesta básica. Lamentável, tudo isto, mas não vamos parar, estamos construindo o barracão definitivo ao lado do Ecoponto do Inocoop, e quem puder ajudar, é lá que podem levar. O Ecoponto do Inocoop está localizado no final da Avenida Tancredo Neves” – explica Luci, que tem como presidente da associação Zozilda Forozo

Mais informações dá conta que a associação está necessitando de recicláveis para poder fazer o salário das famílias, serve de tudo, desde uma garrafa pet, caixas de papelão, latinha de alumínio entre outros, além de cestas básicas para ajudar amenizar a situação dos trabalhadores.

Luci ainda solicita para quem puder, a associação está precisando de material de construção, e material de segurança, como botas e luvas, por conta de tudo ter sido queimado pelo fogo.

As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros, que teve ajuda da Defesa Civil e autoridades como vice prefeito e vereadores, estiveram no local para prestar ajuda naquele momento de dor para os catadores da associação. Mais informações podem ser obtidas pelo cel – 9.9719-8068 com Luci Bonatti.