Associação de catadores de recicláveis tem apoio da prefeitura

Em trabalho que envolve empenho de várias secretarias, a prefeitura de Rio Claro desenvolve ações para auxiliar os catadores de recicláveis da Associação Novo Tempo. “O trabalho é contínuo, com todo apoio possível para que os catadores tenham condições de executar o seu trabalho, tão importante na geração de renda e indispensável na destinação correta dos materiais da cidade”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O apoio inclui trabalho social desenvolvido com os catadores e auxílio com a alimentação. “Os coletores recebem cestas básicas mensais e cestas semanais de legumes, verduras e frutas”, observa Érica Belomi, secretária de Assistência Social.

Toda a assistência oferecida pela prefeitura se torna ainda mais importante diante do momento adverso por qual a associação passa. No domingo (23), os materiais coletados nos últimos 30 dias foram destruídos por incêndio que atingiu o barracão na Rua 1-B, cedido pela prefeitura e utilizado pelos coletores para separação e armazenamento dos materiais. “A renda mensal dos catadores estava nos materiais, que seriam entregues na segunda e receberíamos o pagamento na sexta-feira”, explica Cristiano Calil, membro da associação.

Para que o trabalho não seja interrompido e os catadores sofram o menor impacto possível com a perda, a prefeitura intensificou as ações de apoio.

“O ecoponto do Inoccop foi colocado à disposição da associação para que o espaço seja utilizado e possam continuar realizando o trabalho”, ressalta Antonio Penteado, secretário de Meio Ambiente. A medida é temporária, uma vez que a prefeitura destinou terreno na zona sul para a instalação da associação. A destinação da área, próxima ao ecoponto do Jardim Inocoop para a construção do barracão da associação, foi formalizada em decreto assinado em março pelo prefeito, que concedeu aos trabalhadores a cessão de uso do espaço e oferece apoio para que a associação Novo Tempo construa o seu barracão o quanto antes.

A comunidade também pode colaborar com os catadores e levar os materiais recicláveis até o ecoponto do Inocoop. “É da coleta dos materiais que os catadores tiram seu sustento, portanto a solidariedade da população é muito importante”, finaliza o secretário Penteado.

Na segunda-feira (23), além dos secretários Penteado (Meio Ambiente) e Érica (Assistência Social), Paulo Roberto de Lima, secretário de Obras e o vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba estiveram no barracão que era utilizado pela associação, onde conversaram com catadores. No domingo, representantes do governo municipal também estiveram no local para verificar a situação e acompanhar os trabalhos dos bombeiros e Defesa Civil.