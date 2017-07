Técnico estadual do Programa Município Verde Azul visita Rio Claro

Com o objetivo de esclarecer questões referentes ao planejamento de ações para Rio Claro pontuar e buscar uma das vagas no ranking e o certificado do Programa Município Verde Azul (PMVA) em 2017, na sexta-feira (21), um dos representantes estaduais do programa, Cássio de Oliveira, veio ao município.

A convite da equipe técnica municipal do PVMA, representada pelo interlocutor Edison Norberto de Andrade, Cássio de Oliveira fez orientações mais aprofundadas e específicas sobre o tema e sobre sediar um dos eventos de certificação, já que Rio Claro vai abrigar a segunda etapa, no dia 22 de setembro.

“Nossa intenção é que cada município fortaleça sua gestão ambiental e Rio Claro tem demonstrado estar bem empenhado nisso”, comenta Cássio de Oliveira.

“Esse é um tema extremamente importante para a cidade num todo. Visando o futuro, estamos plantando uma semente para melhorias nas questões ambientais”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, presente na reunião.

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o PMVA tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios, dando auxílio às prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

Ao final de cada ciclo anual é avaliada a eficácia dos municípios na condução das ações nas áreas propostas pelo programa. As 10 diretivas avaliadas são referentes a biodiversidade, resíduos sólidos, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, o tratamento de esgoto, qualidade do ar, uso do solo, estrutura ambiental e Conselho Ambiental.

“Este certificado reconhece a boa gestão ambiental municipal e garante à prefeitura premiada prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop). A vinda do Cássio faz parte dessa preparação”, explica o secretário municipal do Meio Ambiente, Antonio Penteado, também presente na reunião que contou ainda com representantes do Daae e de secretarias municipais.

Durante o lançamento do Selo Município Verde Azul, em junho, em Mogi das Cruzes, o secretário Estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles afirmou que neste ano são destinados R$ 15 milhões ao programa, dez vezes mais que o destinado em 2016.

“Rio Claro atende vários aspectos para alcançar esta certificação e receber os recursos financeiros provenientes deste programa”, diz o vereador Julinho Lopes, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal e do Conselho Fiscal do Consórcio PCJ, presente no evento em Mogi das Cruzes.