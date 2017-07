Prefeitura realiza poda de árvores no entorno do Paço Municipal

A Prefeitura de Rio Claro realizou na manhã de sexta-feira (21) podas nas árvores que ficam no entorno do Paço Municipal. Os serviços foram feitos por funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As palmeiras imperiais que ficam na entrada do prédio e possuem mais de quarenta anos, tiveram suas folhas secas retirados e o ipê que fica na esquina da avenida 5 também recebeu poda.

Recentemente a prefeitura realizou serviços de limpeza na Rua 1 em frente a antiga Estação Ferroviária e em frente ao Ginásio de Esportes Felipe Karan, na Rua 1, com a poda de árvores, varredura das calçadas e pintura das guias e sarjetas.