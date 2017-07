Prefeitura faz mutirão de limpeza na Avenida 14 no Jardim Novo

A prefeitura de Rio Claro está fazendo melhorias na região da Avenida 14 no Jardim Novo/Terra Nova. Os serviços começaram no início da semana e incluem poda de árvores, roçagem de mato e capinação. “As ações visam melhorar o aspecto visual e proporcionar mais segurança para os moradores”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que nesta quinta-feira (20) acompanhou a execução dos trabalhos junto com o secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima.

A ponte sobre o córrego da Servidão também recebeu reparos para facilitar o tráfego de veículos e pedestres. Outro serviço realizado foi a limpeza das calçadas para que os pedestres tenham mais segurança ao circular pela região, sem precisar utilizar a rua. “Pretendemos reparar o asfalto com serviço de tapa buraco”, informa Lima.

A iluminação do local também será ampliada. A prefeitura vai substituir por lâmpadas mais potentes as luminárias de cinco pontos da via. “Com o local limpo e melhor iluminado, a sensação de segurança será maior”, observa Juninho. Os serviços continuam nesta sexta-feira (21) e se não forem concluídos avançam para a próxima semana.