Polícia militar esclarece furto e recupera vários produtos ilícitos

Durante patrulhamento no bairro São Benedito, após ter conhecimento que pelo local teria um indivíduo e que o mesmo seria o autor de vários furtos que vinha ocorrendo em nossa cidade, e que inclusive estaria vendendo os produtos pela internet. A equipe policial deslocou-se até o local indicado, onde com a chegada da equipe o morador da residência franqueou a entrada dos policiais localizando sobre o telhado uma algema e um relógio, já no interior da residência durante a busca domiciliar lograram êxito em localizar diversos produtos de procedência duvidosa e ilícita.

Na sequência o criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi reconhecido como sendo autor do furto, e após ser ouvido foi liberado pelo Delegado de Polícia.

Auto localizado

No dia 20/07/2017, após denúncia de veículo abandonado, o GGIM encaminhou a VTR 487 até a Rua Suplast onde foi encontrada a Saveiro de cor Branca sem placas. Após verificação do número do chassis, constatou-se tratar de produto de Roubo em 10/07/2017 pelo Jardim Nova Rio Claro. Encaminhado a Autoridade Policial de plantão que determinou a confecção do BO PC nº 7198/2017 e RO GCM 1288/2017 com natureza Auto Localizado. (foto legenda)