Novo prédio melhora acesso da comunidade aos serviços da Defensoria Pública

Após anos atendendo no imóvel anexo do Fórum, a Defensoria Pública de Rio Claro agora tem sede própria. O prédio fica na Avenida 17, 1810, bairro Consolação e foi entregue na sexta-feira (21), com a presença do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “Esse prédio é muito importante pois vai auxiliar a Defensoria Pública a fazer a diferença com bom acolhimento e atendimento à população que vem a esse espaço em busca de ajuda”, destacou.

Além de oferecer melhores condições de trabalhos aos defensores públicos, as novas instalações permitem um bom acolhimento à comunidade, pois possuem acessibilidade e espaço suficiente para o atendimento específico em cada área do direito. De acordo com o Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, Davi Eduardo Depiné Filho, o que deve ser valorizado não é a nova estrutura e sim o serviço oferecido no espaço. “A Defensoria Pública não tem sentido sem as pessoas, por isso devemos sempre nos colocar no lugar do outro. A Defensoria deve ser mais um instrumento de garantia de direitos para a população”, disse.

O prefeito Juninho destaca o empenho da Defensoria Pública pela conquista e salienta o trabalho do deputado Aldo Demarchi, que acompanhou de perto todo o processo de escolha e reforma do prédio que agora abriga as modernas instalações da Defensoria Pública de Rio Claro. “É uma satisfação entregar esse prédio que vai atender ao cidadão que mais precisa de assistência jurídica. Somos pagos com o dinheiro do contribuinte e nada mais justo dar um retorno com serviços públicos de qualidade”, disse Demarchi durante a solenidade.

Artur Rega Lauandos, coordenador da Defensoria Pública de Rio Claro, lembrou do início dos trabalhos da Defensoria em Rio Claro e das dificuldades enfrentadas por falta de espaço adequado. Agradeceu o trabalho dos primeiros defensores e das pessoas que trabalharam pela viabilização da nova sede.

“Essa inauguração é um marco não só para a Defensoria Pública, mas principalmente para o usuário, a população carente que terá um atendimento humanizado e acolhedor”, declarou Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior, terceiro subdefensor público geral do estado.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo oferece de forma gratuita orientação jurídica à comunidade. Também trabalha pela garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. É um órgão autônomo, que tem independência para representar os direitos da população sem interferências.

O atendimento para ações cíveis é realizado às segundas, terças e quintas-feiras, das 8 às 9h30 quando é feita a distribuição de senhas para os usuários. Os processos criminais são atendidos no período da tarde, às segundas e quintas-feiras.

O evento de sexta-feira contou com a presença dos vereadores Geraldo Voluntário, Irander Augusto, Julio Lopes e Maria do Carmo Guilherme. Também participaram o juiz Cláudio Pavão, diretor do Fórum de Rio Claro; Jonas Zoli Segura, defensor público de São Carlos; Leonardo Scofano Damasceno Peixoto, presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos; Gilberto Porto Camargo, promotor de Justiça; Alcir José Russo Júnior, presidente da Comissão de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rio Claro.