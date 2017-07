Novidade! Livro de Contos Espíritas é lançado pelo Ide

Os autores foram escolhidos a partir do concurso literário do Projeto Novos Escritores, promovido pelo IDE em 2016, e que teve a participação de representantes de várias partes do Brasil.

Entre os autores da coletânea, está o escritor rio-clarense Geraldo J. Costa Jr. com o conto “Reprise”.

Segundo o IDE, o concurso literário, que resultou na coletânea, ora publicada, tem por objetivo revelar novos autores.

O Projeto Novos Escritores é resultado de uma parceria entre o IDE e a editora Mais Alma, que tem por objetivo propor um diálogo com o público jovem e o surgimento de novos autores que tragam uma linguagem mais dinâmica e contemporânea e que demonstrem, dessa forma, os valores apresentados pelo Espiritismo, principalmente a importância da busca pela Espiritualidade, despertando, ao mesmo tempo, o gosto e o prazer pela leitura.

Interessados em adquirir o livro “Ensaios” – Coletâneas de contos espíritas, podem já fazê-lo na livraria virtual do IDE, acessando o link:http://idelivraria.com.br/?modulo=Produtos&item=ProdutosView&id=444#.WXJ5b1GQy1t