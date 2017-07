Neste domingo tem contação de histórias no Shopping Rio Claro

A criançada está em férias e os pais buscam atividades para entretê-los, e uma ótima opção para a tarde do domingo, 23 de julho, é a sessão de contação de histórias com Maria Fulô no Shopping Rio Claro

A contação de histórias é imperdível e tem encantado os pequenos clientes do centro de compras devido à proposta da artista, que é apresentar ao universo infantil cantigas de roda executadas em ritmos pernambucanos, como o frevo, maracatu, ciranda, coco de roda, caboclinho, entre outros.

A sessão é muito animada e tem um objetivo educativo muito importante para as crianças, que adentram em um universo bem diferente do seu dia a dia. Por isso, as famílias estão convidadas a trazerem seus filhos para passarem momentos inesquecíveis com a Maria Fulô.