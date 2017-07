Moradores de rua fazem da Caixa Econômica Federal albergue em Rio Claro

Quase sempre alcoolizados os moradores de rua, procuram locais onde existem marquise para poder assim enfrentar as baixas temperaturas das noites rio-clarenses. Os termômetros chegam próximo da casa de quatro graus durante a madrugada e o morador de rua, para se aquecer recebe cobertores, pega papelão e famílias inteiras, homens e mulheres, se abrigam na marquise da Caixa Econômica Federal, localizada na rua 3 entre as avenidas 1 e 2 na área central de Rio Claro.

Vem sendo assim desde que o inverno chegou pesado e isso vem incomodando as pessoas que passam pelo local, e, vieram fazer reclamações no Diário do Rio Claro, informando que logo por volta das 18h o grupo começa a chegar e ali vai se acomodando e pedindo dinheiro para os transeuntes que passam pelo local. Um reclamante que prefere não se identificar, informou que o prédio da Caixa Federal permanece com as luzes acessas até às 22h e muitas das pessoas estão saindo cansadas do trabalho a pé e tendo que vivenciar uma situação como essa, desagradável, por conta da Caixa não ter um guarda que permaneça no local para impedir que aquele espaço se torne um albergue para os menos abastecidos.

Informações dos reclamantes, é que o desconforto por tal situação chegou até o gerente geral da Caixa Federal, Daniel dos Santos que até o momento não fez nada, e, nossa reportagem vem passando pelo local em horários diferentes, sempre após as 18h e realmente o fato vem acontecendo e até mesmo clientes da Caixa são importunados quando entram para sacar dinheiro do caixa eletrônico pelos novos inquilinos que já estão ali, de prontidão para pedir uma contribuição.



Prefeitura de Rio Claro

Em contato com assessoria da prefeitura de Rio Claro, a reportagem foi informada que o atendimento às pessoas em situação de rua é desenvolvido pelo Instituto Viver e Conviver (IVC), em parceria com a prefeitura por meio das secretarias Assistência Social, Saúde e Segurança. Neste período de temperaturas baixas, aproximadamente 30 pessoas em situação de rua são abordadas diariamente dentro da Operação Inverno. É um número 50% maior que o atendimento em dias mais quentes. Uma equipe composta por assistente social, guarda municipal e motorista percorre as ruas do município no período noturno buscando identificar as pessoas que estão expostas ao relento, oferecendo acolhimento e acompanhamento do serviço social.

As pessoas em situação de rua são abordadas e, se aceitarem ajuda, são levadas para o IVC, na Avenida 5 com Rua 15 (Jardim Claret) onde podem tomar banho, pernoitar e receber alimentação.

A entidade tem 40 leitos disponíveis. Em caso de recusa do serviço a equipe deixa agasalho e cobertores. Há casos de pessoas em situação de rua que são de Rio Claro e também há migrantes. Nesse segundo caso, o atendimento social pode incluir passagem para retorno à cidade de origem. Durante o dia, o atendimento aos moradores de rua é feito pela equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), localizado no terminal rodoviário. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A população pode colaborar com o trabalho informando a localização de pessoas dormindo ao relento. Quando identificar pessoas expostas ao frio, a população pode acionar a equipe da Operação Inverno que irá até o local oferecer abrigo. O contato pode ser feito pelos telefones (19) 3533-1298 e (19) 3524-8910, das 18 às 22 horas.

Posição da Caixa Federal

Nossa reportagem tentou ouvir o gerente geral Daniel dos Santos, que foi citado pelo reclamante, mas, o mesmo não se encontrava no momento, e seu sub gerente, estava em reunião e não pode falar com a reportagem. Enviamos um email para assessoria de comunicação da Caixa Federal, pedindo um posicionamento sobre o fato. Até o fechamento desta edição não obtivemos repostas.