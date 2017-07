O Instituto de Pesquisa em Bioenergia – Laboratório Central da Unesp em Rio Claro realizou, de 6 a 10 de julho, totalizando 24h, o curso de extensão “Métodos em Caracterização Química de Biomassa”. O curso teve como objetivo revisar as metodologias de caracterização química de biomassa, detalhando procedimentos técnicos, e discutindo os postos-chaves nos métodos de análises. O curso fez uma abordagem técnica da Norma Brasileira de Caracterização química de bagaço de cana-de-açúcar NBR 16550-2016.

A caracterização de biomassa é uma das etapas fundamentais no estudo de aproveitamento de resíduos ou materiais lignocelulósicos. A determinação de umidade e do conteúdo dos componentes celulose, hemicelulose, lignina, extrativos e cinzas é fundamental para estimar o potencial do material na sua conversão em bioenergia ou produtos de alto valor agregado.

A caracterização química de biomassa é uma das áreas de estudo dos Pesquisadores Michel Brienzo e Adilson Roberto Gonçalves, os quais desenvolvem pesquisas na conversão de biomassa, biorrefinaria e química verde com a produção de produtos de alto valor agregado. Segundo os pesquisadores, “a caracterização química da biomassa é uma etapa preliminar para trabalhos de conversão de biomassa, e uma etapa fundamental, de avaliação de processo, em estudos de conversão baseados em pré-tratamentos químicos e biológicos”.

O curso contou com cerca 30 alunos de graduação e pós-graduação das Universidades da região, com predominância de alunos dos câmpus da Unesp de Rio Claro e Jaboticabal.

Tópicos abordados:

Determinação do teor de umidade;

Determinação do teor de cinzas;

Determinação do teor de extrativos;

Determinação do teor de lignina insolúvel;

Determinação do teor de lignina solúvel;

Determinação de carboidratos, ácido acético e produtos de degradação dos carboidratos;

Métodos cromatográficos aplicados na caracterização química.

Docentes responsáveis: Michel Brienzo; Adilson Roberto Gonçalves.

Contato: mbrienzo@ipben.unesp.br

adilson@ipben.unesp.br