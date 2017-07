Mais de 17 mil alunos da rede municipal voltam às aulas na segunda-feira

Mais de 17 mil alunos da rede municipal de ensino público de Rio Claro voltam às aulas na segunda-feira (24), após treze dias de recesso escolar.

“No período foram mantidas atividades para cerca de 3.100 alunos da Educação Infantil que têm atividades em período integral”, observa Adriano Moreira, secretário da Educação.

A prefeitura de Rio Claro atende mais de 20 mil alunos em 56 unidades de ensino. Desde o início deste ano o governo municipal criou mais de 400 vagas entre creches e pré-escolas. Na escola Arlindo Ansanello foram criadas 153 vagas; no Jardim Esmeralda, 120; na Elpidio Mina, 40; e na Luiz Martins, 30. Com as 343 novas vagas criadas neste início de ano, a prefeitura diminuiu a fila de espera em creches, que será ainda mais reduzida em breve com a criação de mais 82 vagas de creche na escola Dom Pedro I.