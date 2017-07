Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador do Instituto de Pesquisa em Bioenergia – IPBEN da Unesp em Rio Claro, SP, acaba de publicar o livro “Transformações na Terra das Goiabeiras”, uma compilação dos textos escritos sobre ciência, tecnologia, meio ambiente e educação enquanto morava em Lorena, SP, e lecionava na USP.

A obra vem sendo distribuída para veículos de comunicação e clubes de leitura, associações culturais e bibliotecas. Pode também ser adquirida por R$30, já incluída a remessa postal. O pagamento deve ser feito por depósito bancário.

Os interessados podem entrar em contato com o e-mail adilson@ipben.unesp.br

Sobre o livro

Guaypacaré. Há quem atribua ao nome o significado de “lugar das goiabeiras”, mas pode significar “o povo que habita em frente de ilha esquinada” ou que a palavra seja derivada de “braço de rio”.

Crônicas talvez não seja a melhor forma de designar os textos que publiquei por quatro anos e meio no Jornal Guaypacaré. São relatos de fatos, acontecimentos, mas também de opiniões e reflexões. O texto deste livro é referenciado, talvez datado, mas é a reprodução ipsis litteris do que foi publicado à época.

A pretensão de publicar não é histórica, mas, sim, de consciência para aplacar a angústia de ver os textos – um volume razoável de palavras – relegados apenas àquele importante jornal local, que já não existe mais.

Sobre o autor

É natural de Pedreira-SP e foi criado em Campinas, onde estudou e se formou em Química pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Ali fez seu mestrado e doutorado e se casou. Após um estágio de dois anos na Alemanha, mudou-se em 1994 para Lorena, a fim de trabalhar na extinta Faenquil (Faculdade de Engenharia Química de Lorena) como professor e pesquisador. Em Lorena nasceram suas duas filhas e passou a integrar a vida cultural e social da cidade, tendo sido o primeiro presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e membro fundador da Academia de Letras de Lorena. Por quase 20 anos, atuou para estabelecer um grupo de pesquisa na área de biocombustíveis e utilização de resíduos agro-industriais, com sólida publicação científica e formação de engenheiros, mestres e doutores, recebendo prêmios e distinções acadêmicas ao longo do trabalho realizado. Acompanhou o processo de incorporação da Faenquil à Universidade de São Paulo, com a criação da Escola de Engenharia de Lorena (EEL), e é Livre-Docente por essa instituição. Em 2009 passou a escrever semanalmente para o Jornal Guaypacaré e manteve a coluna por mais de quatro anos, até a extinção do jornal em abril de 2014. São esses textos que estão compilados neste livro. Convidado a seguir outros rumos na carreira, com novos desafios, desligou-se da EEL e voltou a morar em Campinas, trabalhando em centros de pesquisa e universidades públicas e privadas. Desde setembro de 2016 é pesquisador da Unesp em Rio Claro. Continua escrevendo regularmente artigos de opinião, mantendo o blog http://adilson.goncalves.zip.nete a coluna “O saber acontece” no site O Lorenense (http://olorenense.com.br/author/adilson). Possui vários artigos publicados nos jornais Correio Popular, de Campinas, Gazeta de Piracicaba e O Regional, de São Pedro, e assina, agora, uma coluna quinzenal no Jornal Cidade, de Rio Claro. Expressando-se também na ficção e na poesia, vários contos e poemas foram publicados em antologias e, em 2016, saiu seu primeiro livro de poesias O Eu e o Outro, pela editora LiteraCidade. É membro do Instituto de Estudos Valeparaibanos e do Clube dos Escritores Piracicaba.