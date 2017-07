Liberdade e gratidão!

O falecimento de Geraldo Leonardo Zanello entristeceu toda a equipe do Diário. Tive pouco contato com ele, é verdade, mas desde 1997 me permitiu ocupar as páginas do centenário Diário com matérias de conteúdo jurídico e cultural. Respeitávamos muito um ao outro!

Zanello nem me conhecia naquela época. Apenas sabia que eu trabalhava com o saudoso Nicolau Laiun, o que abriu todas as portas para que eu pudesse expressar minhas ideias, promover reflexões, críticas e manifestar-me sobre os mais variados temas do cotidiano.

Além disso, graças a Zanello pude assumir diversos embates jurídicos envolvendo o Diário. Na Justiça tentei de todo modo fazer valer o princípio constitucional da liberdade de imprensa, justificando que o periódico sempre evitou abusos ou má-fé, mantendo-se pautado no verdadeiro exercício regular do direito de informação do leitor. Foram grandes vitórias em festejo à liberdade. Aprendi muito com tudo isso. Inestimável engrandecimento profissional.

Enfim, Zanello compreendia bem a prevalência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O jornal deixou muito político, figurão e celebridade de sai justa com publicações jornalísticas que favoreceram o interesse da comunidade. A vigilância do Diário no cumprimento do dever de informar foi regra imposta por Zanello sem qualquer possibilidade de mitigação.

Nesses 20 anos como colaborador do Diário pude também livremente difundir as novas diretrizes da OAB Rio Claro em prol da cidadania, divulgar projetos culturais dos mais variados segmentos da música de Rio Claro e região, enfim, portas “escancaradas” para que eu pudesse difundir informações no interesse de nossa comunidade, muito ávida por novos conhecimentos.

Com o passamento de Zanello novos rumos para o Diário surgirão, naturalmente. Mas a defesa intransigente da liberdade de imprensa em favor da mais ampla informação ao leitor deverá continuar na Direção e Redação do Diário.

Sou muito grato pela chance que Geraldo Zanello me propiciou. Continuarei colaborando com o Diário para a garantia da liberdade de imprensa na defesa intransigente do verdadeiro estado democrático de direito.

Obrigado seu Geraldo!