Jardim Brasília recebe serviços de limpeza e manutenção

Os trabalhos de manutenção e limpeza continuam sendo realizados intensivamente em Rio Claro. Na sexta-feira (21) área no Jardim Brasília 2 começou a receber os serviços. Trata-se de viela entre as avenidas 12 e 14. “É um trabalho simples, mas que representa mais segurança para os moradores, especialmente por ser um trecho muito utilizado como parte de trajeto por quem vai até a escola Caic”, observou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que esteve no local vistoriando o trabalho, juntamente com os secretários Paulo Roberto de Lima (Obras) e Emílio Cerri (Agricultura) e o vereador Geraldo Voluntário.

Neste primeiro momento estão sendo realizados limpeza e nivelamento do piso, mas a expectativa é de que em breve sejam depositadas raspas de asfalto no local. Os moradores da região aprovam o trabalho.

Maria Evangelina e Angelo Santos são dois moradores que utilizam a viela como caminho para levar as crianças para a escola. “Há anos solicito a melhoria para a prefeitura e nunca fui atendida, felizmente esta nova gestão está realizando o trabalho que vai beneficiar muita gente”, disse dona Maria. “Diariamente utilizo o trecho, que precisava muito destes serviços”, observou o senhor Angelo.