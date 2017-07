Gestores de Saúde da região se reúnem em Rio Claro

O secretário de Saúde de Rio Claro, Djair Francisco, recebeu na manhã de sexta-feira (21) secretários de saúde da região e representantes estaduais para discutir melhorias para o setor. A reunião da Comissão de Intergestores Regionais (CIR) foi realizada na sede da Fundação de Saúde de Rio Claro e contou com a participação de gestores de Ipeúna, Analândia, Corumbataí, Itirapina, Rio Claro e Santa Gertrudes. A diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS X) de Piracicaba, Maria Clélia Bauer, também participou.

As reuniões são realizadas mensalmente. Esta foi a primeira vez neste ano que Rio Claro sediou a atividade.

“A Saúde tem que ser pensada e discutida além dos limites do município, mesmo porque nossas unidades em Rio Claro atendem pacientes que são residentes em outras cidades da região”, comenta Djair Francisco. “Encontros como esse são produtivos para pensarmos em melhorias no atendimento de saúde em todos os níveis, de forma regionalizada”, acrescenta.