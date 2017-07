Festa do Produtor Rural começa neste sábado em Rio Claro

Atrativos não vão faltar para quem for conferir a nona edição da Festa do Produtor Rural neste sábado e domingo (22 e 23) no Sobradão Eventos, em Rio Claro. Serão mais de 50 expositores, incluindo agricultura familiar e agronegócio, música ao vivo e boa gastronomia.

Para a festa são esperadas cerca de 10 mil pessoas, que poderão conferir variados produtos. “Estão confirmados expositores de veículos, tratores e estandes de financiamento, implementos agrícolas e cervejaria artesanal”, destaca Emílio Cerri, secretário de Agricultura, Abastecimento e Silvicultura. Há ainda o setor de artesanato e alimentação, com pães, bolos, doces e congelados. Produtores rurais irão comercializar produtos direto da roça.

“No sábado (22) a festa será realizada das 15 às 22 horas e no domingo (23) das 10 às 18 horas”, informa Ellen Rossit Sarti, diretora de Agronegócio. O acesso à festa será gratuito e quem preferir estacionar na área cercada do Sobradão pagará R$ 5,00 por veículo.

A programação inclui música ao vivo, jantar no sábado e almoço no domingo, fazendo da festa ótima opção de lazer para toda a família. Cerca de duas mil mudas de salsinha e cebolinha serão distribuídas gratuitamente ao público.

No jantar do sábado (22) e almoço no domingo (23) haverá variadas opções no cardápio com preço único de 20 reais por refeição. Crianças de 6 a 10 anos pagam 10 reais e menores de seis anos não pagam.

No sábado o jantar será servido a partir das 19 horas e inclui costelão com mandioca, arroz e salada. No domingo, a partir das 11h30, haverá arroz branco e carreteiro, feijão, feijoada, torresmo, mandioca, pernil assado, linguiça, frango e isca de carne. No sábado e domingo também serão vendidas porções de costela, pasteis, lanches, batata e salgados. Bebidas serão cobradas à parte.

Para animar a festa, duas atrações musicais por dia. No dia 22 (sábado), às 15h30 se apresenta a dupla Lincoln Carvalho e Jander e às 19h30 sobem ao palco Lipe e Lyan. No dia 23 (domingo) será a vez do público conferir a música de Francisco e Fernando às 11 horas e Matos e Felipe às 15 horas.