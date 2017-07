Estados Unidos – curiosidade – Hotéis bizarros são uma atração à parte na hora de se hospedar

E. Cortez

Na hora de fechar um roteiro de viagem, muitos turistas optam por escolher serviços de hospedagem que são verdadeiras atrações à parte. Os Estados Unidos, por exemplo, que possuem os destinos favoritos dos brasileiros, também contam com hotéis para todos os tipos de gosto. Listamos alguns dos locais mais esquisitos do país para viajantes que preferem descansar em acomodações, digamos, exóticas. Confira!

Dog Bark Park Inn, Cottonwood, Idaho, – O ‘Dog Bark Park Inn’ é um hotel diferente porque ele tem o formato de um cão beagle com cinco metros de altura. Para completar a cena, tem ao seu lado um filhote com cerca de 1,5 m de altura. Para quem gosta de novidade, está aí uma boa pedida quando estiver na região, difícil mesmo é conseguir vagas, dado que o hotel ‘Dog Bark Park Inn’ tem só mesmo duas acomodações.

Wigwam Village, Holbrook, Arizona – O Wigwam Village Motel é um hotel composto por seis tendas no estilo indígena localizado no meio do deserto do Arizona. A “aldeia” foi inaugurada em 1950, e ainda conta com carros da época estacionados em frente as acomodações.

Jules’ Undersea Lodge, Key Largo, Flórida – Os dois quartos do Jules Undersea Lodge ficam 6,4 metros debaixo d’água e só são acessíveis através de mergulho.

Beckham Creek Cave Lodge, Parthenon, Arkansas – Os hóspedes do Beckham Creek Cave Lodge podem experienciar um dia de ‘Flintstones’ nessa verdadeira caverna. O hotel possui tetos cavernosos, paredes de pedra e uma cachoeira natural no centro da sala principal.

Madonna Inn, San Luis Obispo, Califórnia – O Madonna Inn possui 110 quartos com decoração cafona e espalhafatosa.