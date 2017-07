Equipe técnica do FNDE atende gestores municipais em evento pioneiro em Rio Claro

Centenas de pessoas participaram do evento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação (MEC) realizado em Rio Claro nesta sexta-feira (21). Representantes de 40 municípios prestigiaram o encontro com técnicos do FNDE, além de integrantes da equipe da rede municipal de ensino. O evento teve como objetivo informar e orientar os gestores municipais sobre como elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR) e conseguir apoio técnico e financeiro do governo federal.

“Rio Claro será o berço de boas novas para vários municípios”, declarou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, ao iniciar sua fala na cerimônia de abertura do evento. Juninho observou que os municípios enfrentam dificuldades financeiras e precisam do apoio do governo federal, daí a importância da descentralização de atendimento da equipe técnica do FNDE. “Esse evento é pioneiro em Rio Claro e engrandece a cidade. Muitos municípios vão se inscrever no sistema do MEC, serão atendidos em seus pleitos e no futuro os prefeitos vão dizer ‘foi em Rio Claro que consegui esse recurso’”, destacou.

O secretário municipal da Educação, Adriano Moreira, ressaltou que o FNDE é hoje o grande parceiro dos municípios que enfrentam escassez de recursos. De acordo com ele, essa proximidade dos gestores municipais com o corpo técnico do FNDE é muito importante. “Uma grande dificuldade é a distância entre esses dois pólos de trabalho e esse encontro encurta esse caminho facilitando o esclarecimento de dúvidas sobre os programas federais”, disse.

O diretor do FNDE, Leandro Damy, falou sobre sua satisfação de vir a Rio Claro para orientar os prefeitos e secretários das cidades da região. “Muitos municípios têm disponíveis oportunidades e não sabem que podem ter acesso a novos projetos. Estamos em Rio Claro para fazer essa orientação”, comentou Damy, reforçando a importância das prefeituras fazerem o PAR e cadastrarem corretamente as informações e demandas no sistema nacional (Simec).

“A educação deve ser a bandeira número um a ser empenhada pelos administradores públicos”, observou o deputado estadual Aldo Demarchi citando como exemplo os Tigres Asiáticos, países que investiram maciçamente em educação e deram um grande salto no desenvolvimento.

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio Lopes, comentou que o Legislativo está pronto para auxiliar o Executivo em ações que beneficiem a cidade. O líder de governo no Legislativo, vereador Seron do Proerd, frisou que a educação é o pilar da sociedade.

Também participaram da solenidade, o vice-prefeito e secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba; o diretor do Colégio Claretiano, Manuel Fernandes (que cedeu o espaço para realização do evento); os secretários municipais Rodrigo Ragghiante (Procurador Geral), Daniela Ferraz (Cultura), Paulo Roberto de Lima (Obras), Ronald Penteado (Esportes e Turismo), Emilio Cerri (Agricultura), Francesco Rotolo (Daae); os diretores da Unesp de Rio Claro, Cláudio Von Zuben (IB) e José Alexandre Perinotto (IGCE); além dos vereadores Geraldo Voluntário e Adriano La Torre.