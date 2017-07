Defesa Civil intensifica ação contra queimadas

A Defesa Civil de Rio Claro está intensificando o monitoramento de alguns pontos do município que oferecem maior risco de incêndio neste período mais seco do ano. É a operação De Olho nas Queimadas, que tem o objetivo de combater focos de incêndio e queimadas. “Fogueiras em locais impróprios podem gerar incêndios de grandes proporções, com perigo para as pessoas e risco de danos materiais”, comenta o vice-prefeito e secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba. “A colaboração da comunidade é fundamental”, acrescenta.

Com a redução do volume de chuvas, que deve continuar durante os próximos meses, regiões como o entorno da Floresta Estadual são especialmente suscetíveis a queimadas. De acordo com a Defesa Civil, os trechos onde até agora foram verificados os maiores riscos ficam próximos ao antigo horto, em toda a extensão que vai do Jardim Conduta até a saída para Araras, incluindo a área atrás da Unesp. Imediações do bairro Santa Elisa nas proximidades da rodovia Washington Luís, vias de acesso da cidade e canteiros centrais também estão recebendo atenção redobrada.

“Pedimos que os moradores ajudem e não façam de jeito nenhum fogueiras em locais impróprios, não soltem balões e acionem os bombeiros ou a Defesa Civil ao verificarem sinais de fumaça”, solicita o diretor da Defesa Civil de Rio Claro, Wagner Martins Araújo. Para acionar os bombeiros, basta ligar 193. A Defesa Civil pode ser acionada 24 horas pela linha 199.

Entre os problemas das queimadas estão os danos ao meio ambiente e à saúde da comunidade. A exposição à fumaça, por exemplo, cria ou agrava males respiratórios, sobretudo em crianças e idosos.

Atitudes simples podem fazer diferença. Pontas de cigarros não devem ser jogadas nas vias públicas, sobretudo perto das margens de rodovias e canteiros centrais onde pode haver vegetação seca. Fumaça e fogo em área de trânsito de veículos aumentam risco de acidentes também pelo prejuízo à visibilidade de quem está dirigindo.

Como em toda a época do ano, lixo, entulho, galhos, folhas e outros materiais devem ser descartados da maneira correta. Nunca em terrenos baldios e vias públicas. Rio Claro possui seis ecopontos, serviço de cata bagulho, coleta seletiva de lixo e coleta de lixo domiciliar.

Também é importante obedecer à lei e não soltar balões. Soltar balões é crime, principalmente pelo grande perigo de incêndios florestais e residenciais.