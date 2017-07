Carreata de São Cristóvão é cancelada

A 43ª carreta de São Cristóvão realizada pelo SINTRARC – Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Pessoas, de Bens e de Cargas de Rio Claro SP, em comemoração ao Dia do Motorista que estava programada para o dia 29 de julho, foi CANCELADA por motivos alheios à vontade da entidade de classe, que espera contar com a presença de todos no ano de 2018.

A missa em Ação de Graças, como também acontece todos os anos, ocorrera na Igreja Nossa Senhora Aparecida no dia 30 de julho às 9h. O sindicato agradece a compreensão de toda a classe.