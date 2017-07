Shopping Rio Claro recebe acrobata do Circo Stankowich

Força, equilíbrio e concentração. Essas são algumas das características da arte da acrobacia com bambolês, que exige disciplina e vigor físico, além de um toque artístico na apresentação

E para que os clientes conheçam um pouco dessa arte, o Shopping Rio Claro preparou um show especial com uma acrobata do Circo Stankowich nessa sexta-feira, 21 de julho, a partir das 19h, na Praça de Alimentação.

O show musical circense é composto por dança e incríveis movimentações de bambolês, e certamente encantará os clientes do centro de compras. Portanto, anote em sua agenda e traga sua família.