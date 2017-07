Rotatória do Jardim Paulista I recebe plantio de palmeiras e nova iluminação

A rotatória localizada no final da Avenida Ápia, no Jardim Paulista I, em Rio Claro, recebeu na quinta-feira (20) o plantio de 14 palmeiras jerivá e a instalação de quatro braços de iluminação. O local também receberá grama esmeralda e duas mil mudas de um tipo de arbusto conhecido como mini ixora. O plantio das mudas está sendo feito pela Secretaria Municipal de Agricultura.

O canteiro central da Avenida Ápia também receberá plantio de grama esmeralda, além de palmeiras fênix e touceira de moréia. A prefeitura implantou ainda calçadas nas imediações da rotatória, para dar mais segurança aos pedestres.

Além de deixar o local mais bonito e seguro, a ação também é uma homenagem póstuma a moradora Jovelina dos Santos Vendrami, conhecida como “Dona Jovem”, que sempre trabalhou em benefício da comunidade. Em dezembro de 2008, a rotatória recebeu o seu nome e nestes nove anos praticamente nenhuma melhoria foi feita no local. Para Marcia Traina, moradora do bairro, o novo paisagismo e a iluminação são excelentes notícias. “Antigamente ficava tudo abandonado, agora com essa cara nova esse movimentado ponto do bairro fica mais bonito, e a nova iluminação dá mais segurança”.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, acompanhou parte dos trabalhos na rotatória e destaca os ganhos para a comunidade. “Intervenções como esta proporcionam um visual mais agradável para moradores, pedestres e motoristas, que agora contam com mais segurança devido à ampliação da iluminação pública no trecho”. Juninho esteve no local acompanhado do secretário de Agricultura, Emílio Cerri, do diretor de Parques e Jardins, Tadeu Olivetti, e do vereador Adriano La Torre.

Além dos serviços na rotatória da Avenida Ápia, melhorias também foram feitas pela prefeitura na região do trevo Victor Lopes Junior, mais conhecido como rotatória da Viviani Veículos. Os trechos sem calçamento na Avenida 11 receberam calçadas e as guias e sarjetas foram pintadas.