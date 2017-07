Rio Claro ganha medalhas de ouro e bronze no caratê

Mais um ótimo resultado para Rio Claro nos Jogos Regionais em Americana. Na terça-feira (18), o atleta Júlio C. da Silva conquistou a medalha de ouro no caratê, na categoria shiai kumite de 75 kg a 80 kg, e Victor Davanço ficou com o bronze na disputa de 70 kg a 75 kg.

Na mesma modalidade, Rafael de Oliveira Xavier ficou em quinto lugar na categoria masculino absoluto, Andrew F. Cardozo em sexto (60 kg a 65 kg) e Rafael Candido de Oliveira em sétimo (65 kg a 70 kg). Esses resultados deram a Rio Claro o primeiro lugar na competição por equipe, na categoria shiai kumite masculino, e quinto lugar na classificação geral por equipe com 38 pontos.

As meninas do caratê também tiveram resultados positivos. A atleta Carina Aparecida conquistou a medalha de bronze na categoria kata individual. Na categoria shiai kumite, Rio Claro ficou em sexto lugar na competição por equipes. Na classificação geral por equipe, Rio Claro ficou na nona colocação com dez pontos.

Na classificação geral da competição de skate street, Rio Claro terminou em terceiro lugar no masculino e no feminino. No tênis masculino, o município ficou na segunda colocação e no feminino, na terceira posição.

Os Jogos Regionais seguem até sexta-feira (21) em Americana e conta com participação de 46 municípios disputando em 26 modalidades. Rio Claro participa com uma delegação de 300 pessoas, entre comissão técnica e atletas. A participação do município é viabilizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).