Poupatempo doa agasalhos e cobertores ao Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro recebeu na quarta-feira (19) doação de 243 itens, entre agasalhos e cobertores, arrecadados em campanha realizada pelo Poupatempo de Rio Claro. A iniciativa contou com a solidariedade de funcionários e da população.

“O Poupatempo realiza anualmente esta arrecadação, destinando as doações a entidades que trabalham em prol dos mais carentes”, observa Fabiana Andrade, administradora do Poupatempo de Rio Claro. “Neste ano, optamos pela doação das peças ao Fundo Social devido à excelente organização com que a campanha do agasalho está sendo realizada”, finaliza Fabiana.

As peças serão destinadas ao atendimento realizado pela campanha do agasalho, que segue até o final do mês. Diariamente cerca de 80 pessoas procuram o Barracão da Solidariedade para retirar agasalhos e cobertores.

“Com a queda nas temperaturas este número aumenta e a solidariedade de quem contribui tem sido fundamental para que ninguém fique sem atendimento”, destaca Lenir da Silva Lima, assessora do Fundo Social, que recebeu as doações.

As peças doadas foram entregues no Barracão da Solidariedade, que recebe as doações e também disponibiliza os itens para serem retirados pela comunidade. Agasalhos e cobertores são os mais procurados, principalmente quando as temperaturas caem.

A distribuição das peças é realizada no Barracão da Solidariedade, na Rua 1-B. Para retirar as doações é necessário apresentar RG e comprovante de residência. O atendimento no barracão é de segunda a sexta das 8 às 16 horas. No mesmo local também podem ser entregues doações. Outra alternativa para quem quiser contribuir com a campanha é levar os agasalhos e cobertores a um dos mais de cem pontos de coleta espalhados pelo município. Há caixas da campanha em unidades de saúde, escolas e estabelecimentos comerciais.