Polícia militar prende traficante de drogas em Rio Claro

A equipe policial de posse das informações de uma denúncia de venda de entorpecentes pelo bairro Vila Olinda, durante o patrulhamento visualizaram um veículo de cor preta saindo do local indicado, porém não sendo possível abordá-lo. Em contato com o morador da referida residência, o mesmo franqueou a entrada dos policiais para averiguação onde lograram êxito em localizar, na garagem um guarda roupa, que especificamente em uma das gavetas, encontraram uma sacola plástica contendo (92) noventa e dois eppendorfs com cocaína. Indagado a respeito o indiciado informou ser de sua propriedade.

Polícia militar localiza criminoso procurado pela justiça em Rio Claro

Policiais Militares da Companhia de Força Tática localizaram um criminoso procurado pela justiça, na noite de segunda-feira (17), em Rio Claro

Durante patrulhamento no bairro Parque Universitário, os policiais avistaram uma pessoa em atitude suspeita, e após consultarem seus dados pessoais, verificaram que ela estava sendo procurada pela justiça.

Conduzido ao Plantão Policial, foi realizado o registro da ocorrência, sendo o infrator encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.

GCM localiza veículo produto de furto

Guarda Civil Municipal localiza veículo furtada na Vila Martins

Na tarde de terça-feira, 18/07/2017, após solicitação 153, a viatura 486 se deslocou até o bairro Vila Martins, onde segundo a solicitante, vítima de furto no final de semana, informou que recebeu informações de que um veículo parecido com o seu etária estacionado na via pública. No local pesquisando o emplacamento, nada havia com o veículo. Mas confrontando a numeração do chassi, não conferia com as placas. Elas foram trocadas e realmente tratava-se do veículo furtado.

Entrado em contato com a vítima e acionado serviço de guincho, ocorrência conduzida ao plantão policial,

GCM localiza veículos no canavial

Na tarde de segunda-feira(17/07), após denúncia pelo telefone 153, foi deslocado a equipe da viatura 468, GCMs Mauricio e Botelho, para a área rural próximo ao antigo Posto Caçador

No local a GCM localizou dois veículos em meio ao canavial, um Honda Fit na cor prata com placas do Município de Limeira e um Fiat Palio WK na cor cinza com placas do Município de Rio Claro, ambos com queixa de furto. Acionado serviço de guincho no local e apresentados veículos no Plantão Policial para a Autoridade que elaborou BOPC-7080/2017

GCM localiza veículo produto de roubo

Na noite de quarta-feira, 19/07/2017, após solicitação 153, a viatura 446 foi enviada para averiguar um veículo VW Gol branco que estaria no local há dois dias

No local indicado, a equipe contatou após pesquisa, tratar-se de um veículo da cidade de São Paulo com queixa de roubo. Acionado o serviço de guincho, veículo apresentado no plantão policial, registrados BO/PC N° 7165/2017 e RO/GCM N° 1279/17 – Auto Localizado. Veículo recolhido no pátio do guincho São Lucas.