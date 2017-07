Se você perguntasse a todas as pessoas o que elas desejam mais, é unânime a resposta que querem se felizes. E quem não quer, não é? Só que a felicidade não é algo concreto, é uma abstração. Você não é capaz de pegar a felicidade, cheirar a felicidade. A felicidade é um estado de espírito.

Muita gente pensa em perseguir a felicidade. Quando adquirem um bem, sentimento ou uma pessoa, então serão felizes. Isto é uma miragem. A própria linguagem denuncia isso. Se você está perseguindo a felicidade, você tem que colocá-la a sua frente. E enquanto você continuar a prossegui-la, ela ficará de maneira tentadora, fora de seu alcance. Você não pode perseguir algo que já possui. Você ao pode ser feliz agora mesmo.

Há algumas pesquisas interessantes, sugerindo que cerca de dois terços de nós mesmos não sabem ser felizes. Em 1957, houve um projeto de pesquisas nos EUA perguntando a um grande número de pessoas se elas eram felizes com o que tinham na vida. Cerca de um terço das analisadas disse que sim.

Em 1982, quando a mesma pesquisa foi repetida, a mesma porcentagem respondeu afirmativamente, apesar do fato de o padrão de vida ter aumentado consideravelmente. O que isso representa? Significa que somente um terço das pessoas sabe o segredo de ser feliz: isso vem de seu interior. Não depende que do que você tem, mas do que você é e do que você sente. Ser feliz está nas pequenas coisas da vida, aquela série de decisões, cada uma tornando você mais feliz. A felicidade está nos detalhes cotidianos da vida.

Algumas pessoas acham que ser feliz é um ato um tanto egoísta: pois como não há tanta felicidade suficiente para todos, se elas forem felizes, então inevitavelmente alguém terá que pagar por isso. No entanto, talvez se feliz seja bom para todos. A única felicidade com a qual você pode se ocupar é com a sua própria. Isso não quer dizer que você não possa ajudar a outra pessoa a ser feliz, mas depende dela.

Até que ponto você é feliz? Perceba ainda que a tempo que a felicidade é uma responsabilidade e apenas uma sábia decisão. Comece agora e a medida que estiver sentindo mais feliz espalhe essa poção mágica. E esse estado de felicidade não será mais segredo para você e com isso poderá compartilhar com outras pessoas também. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL

Email: pnljose@gmail. com