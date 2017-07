Mocidade Espírita de Rio Claro realizou 11º. Arraiá do Zé

O evento aconteceu na sede da USE, no bairro Consolação, e reuniu a comunidade espírita rio-clarense, numa noite bastante agradável, onde não faltaram os quitutes julinos preparados com muito carinho pelos voluntários.

Todos puderam se confraternizar ao som das bonitas músicas escolhidas e cantadas com a competência habitual do músico Lincoln Carvalho, presença constante nos eventos sociais promovidos pela USE e seus departamentos.

O Arraiá do Zé, que em 2017, chegou à sua 11ª edição, surgiu da iniciativa dos jovens espíritas do Centro Espírita José de Campos Salles, visando a confraternização de todos em uma das mais concorridas festas típicas do calendário anual de eventos.

A presidente da USE Rio Claro, Claudia Rosalem explica que os eventos promovidos pelo Departamento de Mocidade Espírita viabilizam a manutenção das diversas atividades da Mocidade Espírita ao longo do ano, em Rio Claro e noutras cidades.

Atualmente as associações espíritas cujos departamentos de mocidade estão em atividade em Rio Claro, são: Mocidade Espírita José de Campos Salles, que se reúne aos sábados, das 14h30 às 16h00 à Rua Saibreiro III, No. 674, Jardim Primavera. Coordenadores: Juliano (19-996806227) e Diego (19-982230141); Mocidade Espírita Fé e Caridade, com reunião aos domingos, das 09h00 às 10h30, à Avenida 9 esquina com Rua 5 No. 464, bairro Saúde. Coordenadora: Raquel (19-982094043). Em Santa Gertrudes, a Mocidade Espírita Chico Xavier, reunindo-se aos sábados, das 15h00 às 16h00, à Rus São Pedro, 220, Centro). Coordenador: Lucas (19-996609535).