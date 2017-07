Gestores municipais se reúnem em Rio Claro para evento do MEC

Rio Claro recebe nesta sexta-feira (21) representantes de 50 municípios para evento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC). São gestores municipais do setor de educação que participam do encontro para obter informações e orientações sobre os programas federais, principalmente o Plano de Ações Articuladas (PAR), um planejamento estratégico das políticas de educação que deve ser feito pelas prefeituras como pré-requisito para receberem auxílio técnico e financeiro do governo federal.

“Esses encontros são muito importantes para diminuir a distância entre o governo federal e os municípios”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. Segundo ele, a escolha de Rio Claro para sediar o evento demonstra a importância do município na região.

O evento será realizado a partir das 8 horas no Claretiano Faculdade, que fica na Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1.724, no bairro Jardim Claret. O encontro terá início com apresentação cultural do Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Rio Claro, seguida pela solenidade de abertura. Às 9h30, será realizada a palestra “PAR” ministrada por Leandro Damy, diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais (Digap). A segunda palestra, intitulada “PAR e Orientações sobre Prestação de Contas”, está marcada para as 11 horas. O tema será discutido por Cynthia Pinheiro, diretora Financeira e Prestação de Contas (Difin).

No período da tarde, a partir das 13h30, haverá atendimento individualizado aos gestores municipais realizado por técnicos do FNDE. São eles Marcus Teixeira, Alice Carneiro da Fonseca de Freitas e Olímpio Durães Soares. “Esse atendimento será muito importante para que os gestores dos municípios possam sanar dúvidas sobre os programas federais”, explica Adriano Moreira, secretário municipal da Educação.

É através do FNDE que o MEC libera recursos para investimento nos municípios. Neste ano, a prefeitura de Rio Claro recebeu a informação de que terá R$ 11 milhões para a construção de três creches e uma escola de ensino fundamental. Além disso, a prefeitura está pleiteando R$ 780 mil para a compra de mobiliário e brinquedos.