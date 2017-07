Futsal feminino de Rio Claro conquista medalha de prata nos Jogos Regionais

A equipe feminina de futsal Rio Claro/Setur conquistou a medalha de prata nos Jogos Regionais em Americana. As meninas disputaram a final contra Espírito Santo do Pinhal na terça-feira (18) e não conseguiram repetir o bom desempenho da partida anterior perdendo a partida por 7 x 1. Na disputa pelo bronze, Valinhos derrotou Mococa pelo mesmo placar: 7 x 1.

No tênis de mesa masculino, categoria sub-21, Rio Claro derrotou Limeira por 3 x 0 e vai enfrentar Araras nesta quarta-feira (19). No vôlei de praia feminino as meninas rio-clarenses se impuseram sobre Vargem Grande do Sul vencendo a partida por 2 x 0. A segunda equipe do município na modalidade ganhou de Americana por 2 x 1.

Já os meninos do vôlei de praia enfrentaram revés e perderam para Limeira por 2 x 0. A outra equipe conseguiu resultado positivo ao derrotar Bragança Paulista por 2 x 1 e volta à quadra nesta quarta-feira (19) para confronto contra Tambaú.

No xadrez feminino sub-21, Rio Claro perdeu para Indaiatuba por 4 x 0, terminando a segunda rodada de classificação em quarto lugar com 2,5 pontos. As meninas de Rio Claro jogam novamente nesta quarta-feira (19) contra Sumaré.

No xadrez masculino, vitória de Rio Claro sobre Paulínia por 4 x 0. O ótimo resultado manteve Rio Claro no primeiro lugar na classificação da segunda rodada empatado com Sumaré e Araras, todos com oito pontos. A equipe faz novo confronto nesta quarta-feira contra Araras.

Os Jogos Regionais seguem até sexta-feira (21) em Americana e conta com participação de 46 municípios disputando em 26 modalidades. Rio Claro participa com uma delegação de 300 pessoas, entre comissão técnica e atletas. A participação do município é viabilizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).