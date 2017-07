Fundação de Saúde de RC realiza curso para atendimento a pacientes com asma

O Núcleo de Educação em Saúde, Treinamento e Desenvolvimento (Nestd) da Fundação de Saúde de Rio Claro realiza nesta quinta-feira (20) o curso “DPOC e asma, interpretação e laudo de Espirometria”. Direcionado aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da Fundação, o curso será ministrado pelo especialista Dr. Danilo Gullo, pneumologista e auditor do departamento regional de Saúde (DRS-X). O treinamento será realizado no Hospital Bezerra de Menezes às 13h45.

Existem diferenças importantes entre asma e a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Tosse, chiado no peito e respiração difícil são sintomas conhecidos de asma. Mas os mesmos sintomas também são típicos da DPOC, comum entre fumantes. O mal, que mata 110 pessoas por dia no Brasil, de acordo com informações da Associação Brasileira de DPOC, pode ser controlado com o uso regular de medicamentos e alterações na rotina.

A espirometria é a medição da capacidade inspiratória e expiratória do indivíduo. O exame permite ao profissional de saúde identificar de modo mais preciso o mal que acomete o paciente atendido.