Férias no Butantan tem oficinas para construir micróbios e ninhos de aves

A programação é gratuita e acontece de até 23 de julho

O Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e um dos maiores centros de pesquisas biomédicas do mundo, terá programação especial de férias de 18 a 23 de julho. Com oficina para construir micróbio, ninho de aves e até animais de origami, as atividades são todas gratuitas e atendem a diversos públicos (veja programação completa aqui).

Os visitantes poderão construir seus próprios ninhos na oficina “Ninhos: como são feitos”, no dia 21 de julho. Os participantes vão aprender mais sobre os diferentes tipos de ninhos e como são construídos pelas aves.

Outra oficina sobre aves acontece no dia 21 de julho, entre 11h e 12h, quando será possível acompanhar a demonstração de um anilhamento, técnica de marcação utilizada por pesquisadores no monitoramento desses animais. O ornitólogo do Museu Biológico Luciano Lima vai realizar a atividade e ainda conversar com o público sobre o trabalho.

As crianças com idades entre 4 e 10 anos também podem participar da atividade “Construindo seu micróbio”, nos dias 19 e 20 de julho, das 10h às 13h. Durante a ação, as crianças irão auxiliar na construção de um micróbio de balão.

Para estimular a criatividade, haverá também a oficina de Origami, em que os participantes poderão produzir, com papel, animais estudados no Butantan, como serpentes, sapos, escorpiões e aves. A atividade acontece durante toda a semana. Dia 21 (sexta) será das 13h às 16h; nos dias 22 e 23 (sábado e domingo), das 10h às 12h.

A semana também contará com atividades relacionadas a serpentes, com os projetos “Mão na Cobra”, “Do veneno ao soro: extração do veneno de serpentes” e “Cobras Voadoras” – em que o público vai explorar os movimentos das cobras por meio da confecção de malabares.

No Café Científico, haverá uma roda de conversa com pesquisadores sobre dois temas: “Dos peixes peçonhentos ao Zebrafish: uma história de pesquisa no Instituto Butantan” e “Como é a vida das serpentes no Museu Biológico do Butantan”.

Outra oficina é a Morcegarte, em que serão construídos morcegos com balão. Haverá ainda atividades lúdicas como “Oficina dos sentidos” e “Caixa sensorial”, e a prática investigativa “Missão Terra Dura”. Para se divertir e aprender haverá o #PartiuButantan, inspirado no jogo Pokémon Go. A importância de higienizar as mãos também é tema nas férias do Butantan.

A programação acontece em tenda montada no gramado e também pelo Parque do Butantan.