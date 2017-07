Dupla masculina de tênis de mesa ganha medalha de bronze nos Jogos Regionais

A dupla masculina de tênis de mesa de Rio Claro, formada pelos atletas João e Eduardo, ganhou a medalha de bronze na categoria sub 21 nos Jogos Regionais em Americana. O primeiro e o segundo lugar da competição foram conquistados pelas duplas de Santa Bárbara d’Oeste e Araras, respectivamente. As informações são do diretor municipal de Esportes de Rio Claro, Vinícius Sossai.

Revés de Rio Claro no tênis de mesa por equipe. Os meninos do sub 21 perderam de 3 x 1 para o time de Araras e foram eliminados na segunda fase da competição. No tênis de mesa individual masculino, categoria sub 21, Rio Claro será representado por dois atletas. Wilson joga contra Lucas, de Limeira, e João contra Douglas, de Araras, nesta quinta-feira (20).

Também na quarta-feira (19) Rio Claro conquistou vitórias na competição de xadrez. A equipe feminina sub 21 derrotou Sumaré pelo placar de 3 x 1 e terminou a terceira rodada em terceiro lugar na classificação parcial, com 5,5 pontos. As meninas de Rio Claro estão atrás de Paulínia e Indaiatuba, que soma 10 e 12 pontos, respectivamente. Nesta quinta-feira (20), o time rio-clarense volta a jogar contra Paulínia.

Na categoria masculina, Rio Claro ganhou de Araras por 4 x 0 e está em segundo lugar na classificação parcial. Até o momento foram realizadas três rodadas do torneio. Sumaré lidera a competição com 12 pontos. Os meninos fazem nova disputa nesta quinta-feira (20) contra Vargem Grande do Sul.

Os Jogos Regionais seguem até esta sexta-feira (21) em Americana e conta com participação de 46 municípios disputando em 26 modalidades. Rio Claro participa com uma delegação de 300 pessoas, entre comissão técnica e atletas. A participação do município é viabilizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).