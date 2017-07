Daae renegocia R$ 1,3 milhão em dívidas do ano passado e obtém renovação da CND

Após renegociar o pagamento de dívidas tributárias com a Receita Federal, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro conseguiu renovar a Certidão Negativa de Débitos Tributários (CND). As dívidas, da ordem de R$ 1,3 milhão, foram herdadas da administração anterior e serão pagas em parcelas. O documento CND é de extrema importância para que a autarquia possa pleitear recursos financeiros dos governos federal e estadual, em convênios e financiamento de projetos.

A Receita Federal confirmou neste mês a renovação da CND da autarquia. “Com a CND o Daae poderá buscar recursos para dar continuidade a projetos de melhorias de infraestrutura do tratamento e distribuição de água”, ressalta o superintendente Francesco Rotolo.

A renovação da CND tem validade até janeiro de 2018. O Daae vem redobrando esforços desde o início deste ano, quando a atual administração assumiu o governo de Rio Claro, para melhorar as finanças da autarquia. Uma força-tarefa do setor financeiro e contábil foi formada para colocar em ordem a situação da autarquia com a Receita Federal.

Ainda neste mês a Receita Federal confirmou a emissão da CND para a prefeitura de Rio Claro, que estava sem o documento desde o ano passado e na atual administração também renegociou dívidas herdadas. “O zelo com o dinheiro público e com a situação econômica e fiscal do município também são marcas de nosso novo jeito de administrar a cidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.