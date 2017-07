Coluna Edmar Ferreira

Pouco antes do encerramento da janela de transferências para jogadores vindos do exterior, o São Paulo confirmou o retorno do meia Hernanes. O jogador de 32 estava atuando pelo Hebei Fortune, time da Super Liga Chinesa, onde marcou apenas um gol em seis jogos.

O que facilitou a transferência, é que Hernanes foi cortado da lista do Hebei pelo excesso de estrangeiros. Com cinco no elenco e apenas podendo utilizar três, os chineses optaram por Gervinho, Aloísio Boi Bandido e Ezequiel Lavezzi.

Revelado pelo próprio Tricolor, o Profeta, como é carinhosamente chamado, subiu para o profissional em 2005. Depois foi emprestado por um ano ao Santo André e retornou ao Morumbi em seguida, onde foi bicampeão brasileiro em 2007 e 2008 (foi escolhido o craque do campeonato).

Em 2010, Hernanes deixou o São Paulo após eliminação na semifinal da Taça Libertadores da América e foi vendido para a Lazio, da Itália. Foram 223 jogos pelo Tricolor e 38 gols. Na Europa, também atuou por Juventus e Inter de Milão. Antes da China, Hernanes defendeu a Juventus. Porém foi pouco aproveitado, realizando apenas 13 jogos. Sua melhor temporada na Europa foi em 2012/13, quando marcou 14 gols em 53 jogos pela Lazio.

São Paulo acertou a venda do atacante argentino Ricardo Centurión para o Genoa, da Itália. Dono de 70% dos direitos econômicos do goleador, o Tricolor receberá 3,5 milhões de euros (R$ 12,8 milhões). O São Paulo ainda ficará com 10% dos direitos em caso de uma negociação futura.

Três jogos completam hoje a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro: 19h30 – Fluminense x Cruzeiro, 20h – Sport x Atlético-GO e 21h – Atlético-PR x Botafogo.

O Velo Clube perdeu para a líder Ferroviária por 1 a 0, terça-feira à noite no Benitão, diante de 237 torcedores, pela quarta rodada da Copa Paulista. O único gol do jogo foi marcado por Léo Castro aos 30 minutos do 1º tempo. Técnico Rafael Chieregato escalou: Rayan, Luvizeto (Bahia), Lucas, Thiago Pires e Mateus; Niander, Paulinho e Paulo Henrique; Kaique (Tarcísio), Denner e Léo Carneiro (João Vítor).

No outro jogo da noite, o Mirassol venceu o XV de Piracicaba por 2 a 0. Ontem jogaram Linense e Penapolense. A classificação do Grupo 1 está assim (sem contar o jogo de ontem): 1) Ferroviária 9, 2) Mirassol 6, 3) Penapolense, Velo Clube e XV de Piracicaba 4, 6) Noroeste 3 e 7) Linense 0.

Ex-atacante Liedson, que marcou época no Corinthians, sofreu um grave acidente de carro terça-feira na rodovia BA-887, que liga o município de Valença ao distrito de Guaibim, na Bahia. Ele conseguiu sair de sua BMW, assim como sua esposa e ambos passam bem. No entanto, a condutora do Ford Ka, outro veículo envolvido na colisão, morreu na hora.

Site Footy Headlines publicou ontem a nova terceira camisa do Flamengo para esta temporada. A peça é amarela, com detalhes em azul, fugindo dos padrões do clube. Calção e meias amarelas completam o kit. Segundo o Footy Headlines, as cores são uma homenagem ao design do Maracanã. Além do Flamengo, o projeto Adidas Creator Studio ajudou a escolher as novas terceiras camisas de Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Juventus e Milan.

Resultados da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: Figueirense 0 x 0 Oeste, Juventude 1 x 1 CRB, Paraná 4 x 1 Brasil-RS, Paysandu 1 x 0 Náutico, ABC 0 x 1 América-MG, Santa Cruz 1 x 0 Vila Nova-GO, Goiás 0 x 1 Londrina, Guarani 2 x 2 Ceará, Boa Esporte 2 x 0 Criciúma e Internacional/RS 1 x 0 Luverdense. Aliás, muita confusão no gol de William Potker nos acréscimos. Jogador estava impedido.

A classificação está assim: 1) Guarani, Juventude e América-MG 27, 4) CRB e Internacional/RS 24, 6) Londrina e Vila Nova-GO 23, 8) Ceará e Santa Cruz 22, 10) Paraná Clube, Paysandu, Boa Esporte, Criciúma e Oeste 20, 15) Goiás e Brasil-RS 17, 17) Figueirense e Luverdense 16, 19) ABC 12 e 20) Náutico 7.

Guto Ferreira, técnico do Internacional, deu uma tremenda pisada na bola com a repórter Kelly Mattos, da Rádio Gaúcha, após a vitória do Inter no Beira-Rio. “Desculpe, eu não vou te responder com uma pergunta porque você é mulher e talvez não tenha jogado futebol”. Talvez ele tenha se esquecido que também nunca jogou futebol. Machismo idiota do piracicabano. Mas ele reconheceu o erro e pediu desculpas.

A Seleção Brasileira Feminina agendou dois amistosos em setembro contra a Austrália: dia 16 em Sydney e dia 19 em Newcastle. Antes, as duas seleções se encontrarão no dia 3 de agosto, pela última rodada do Torneio das Nações, nos Estados Unidos.

Os atletas que estão participando dos 61º Jogos Regionais de Americana tiveram uma péssima notícia: pela primeira vez os ganhadores não receberão medalhas. Isso mesmo. Em troca das medalhas, os organizadores estão dando certificados. Muitos atletas rasgaram logo após receberem. Outros, se recusaram a subir no pódio. Clima quente em Americana.

Curiosidade do dia: O volante Mingão, do Noroeste de Bauru, se candidatou a vereador e em um comício tascou, bem empolgado: “Se eleito, prometo apedrejar todas as ruas da cidade”.