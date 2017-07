Basquete vence e avança para a próxima fase nos Jogos Regionais

Rio Claro segue obtendo bons resultados nos Jogos Regionais em Americana. Na terça-feira (18) os meninos da equipe de basquetebol venceram Santa Cruz das Palmeiras pelo placar de 81 X 38 e avançaram para a próxima fase da competição na categoria sub-21. O próximo confronto do time será nesta quinta-feira (20). Eles folgam nesta quarta-feira (19) à espera da definição do adversário.

No futebol de campo a terça-feira não foi feliz para as equipes masculina e feminina. Os meninos perderam de 6 x 0 para Indaiatuba e foram eliminados da competição. O mesmo aconteceu com as meninas que se despediram dos Jogos Regionais depois de derrota por 4 x 0 para Americana. No handebol masculino, Rio Claro enfrenta Hortolândia nesta quarta-feira (19) após estrear com vitória por 24 x 19 sobre Mococa.

Os Jogos Regionais seguem até sexta-feira (21) em Americana e conta com participação de 46 municípios disputando em 26 modalidades. Rio Claro participa com uma delegação de 300 pessoas, entre comissão técnica e atletas. A participação do município é viabilizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).