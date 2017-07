A FELICIDADE ACORDA COM O AMANHECER.

Juarez Alvarenga

A felicidade deve ser como café quente feito na hora. Colocar na

garrafa térmica é dar nossa contribuição para sua conservação.

Dizia um lavrador amigo que para ele felicidade é acordar bem cedo

e sobre o frio de maio dar uma puxada gostosa no cigarro de palha.

A intensidade em que buscamos a felicidade é proporcional a

intensidade que o conquistamos.

O que vemos habitualmente é café amanhecido e frio. Nós seres

humanos temos muita preguiça de requentar o café. Sentir seu gosto adocicado

e conservar o paladar é a preocupação que deve rodear os pretendentes da

felicidade.

DIZ A FILOSOFIA POPULAR QUE NA VIDA NÃO HÀ FELICIDADE E SIM

MOMENTOS FELIZES.CONTRARIANDO ESTA MAXIMA O QUE EXISTE REALMENTE É

FELICIDADE QUASE PERMANENTE CONTRARIO QUE O SOFRIMENTO E A DOR É QUE SÃO MOMENTÂNEOS.

Primeiro sintoma de quem é feliz é não andar no mesmo caminho

sempre e com os mesmo passos. Devemos ter a sintonia de compreender os

tamanhos dos passos a ser dados. Buscar novos trajetos nos levam a sensação

de alivio existencial. Depois não sentir que a vida é um fato consumado. Ter

sempre a sensação de novos horizontes juntamente com sua força interior

potente nos conduzirá a qualquer distancia imaginada.

Compreender que os incômodos psicológicos diários podem ser

diminuídos ou até eliminados. O apego à dor é instrumentos destruidores de

arco íris.

O mundo moderno está contaminado pelos vírus pungentes de ocultação

da alegria. O ser humano está resistente em abrir seu interior e jogar nele

simplicidade e gratuidade e o amor os três sustentáculos fixa a felicidade

ao nosso redor.

Acreditar que todo amanhecer é sempre novo e que novas

oportunidades surgem com o nascer do sol. Dando a nós a possibilidade de

nova construção erguida com a sabedoria de quem já errou. Devemos evitar

marcos em nossas vidas, pois não tendo como andar para frente a tendência é

retroceder. Instantaneidade do objetivo alcançado devem ser um trampolim que

nos impulsiona além de nossas pretensões.

O durante da conquista deve nos fazer permanecer fortemente na

luta. Nada nos devem intimidar e fazer evaporar nossos sonhos retidos. Eles

deverão ser teimosos. Os obstáculos encontrados devem ser retirados com

paciência e determinação. Existe em qualquer conquista pedras impregnadas ao

chão dificultando demasiadamente sua locomoção. E com alavanca e jeito

devemos retirar com força de nosso intimo.

O nascedouro de qualquer concretização é tosco e frágil. Mas nós

seres humanos devemos impulsionar com fluxo inicial de uma fonte, ou seja,

com toda intensidade.

As manhãs devem ser como baú aberto. No seu fundo só devem conter

coisas positivas significativas. E nós devemos remexer diariamente. Levar para

superfícies as alegrias retidas e conter no seu fundo distante de nosso

mundo as mazelas por ventura encontradas.

Quando o dia abre devem nascer em nosso intimo a doçura de viver

vindo de um aroma novo de um mundo que nos oferece a possibilidade de

acertos diários.

Felicidade é sair da cama para o amanhecer com a motivação de um

jogador de futebol numa decisão de copa do mundo. E nós como guerreiro de

nossas próprias guerra intimas devemos deslocar para nossas trincheiras e

colocar em posição estratégica, pois somente assim poderemos ser atiradores

só de alvos certeiros.

